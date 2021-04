A Proteção Civil dos Açores alertou hoje para um agravamento do estado do tempo, sobretudo nos grupos ocidental e central, devido à aproximação e passagem de uma superfície frontal fria, que poderá provocar chuva por vezes forte.

O mau tempo deverá começar por atingir as ilhas do grupo ocidental (Flores e Corvo) a partir das 00:00, com a previsão de precipitação por vezes forte, o que se deverá manter até às 06:00 de terça-feira, pelo que o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) emitiu aviso meteorológico amarelo para aquelas duas ilhas.

Para o grupo central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial), o aviso amarelo devido à chuva vai vigorar entre as 03:00 locais (04:00 em Lisboa) de terça-feira e as 12:00 de terça-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção para estas situações meteorológicas.