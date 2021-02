A capitania do porto do Funchal prolongou o aviso de agitação marítima forte para a orla costeira da Madeira emitido na quinta-feira até às 18:00 de sábado, insistindo que as embarcações fiquem nos portos de abrigo.

Recomenda-se que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo”, pode ler-se na informação divulgada pela autoridade marítima regional que tem por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com a mesma nota, o estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima do arquipélago ficará marcada por vento noroeste “fresco a muito fresco, a visibilidade “boa a moderada”.

Quanto à ondulação, na costa norte, as ondas de noroeste podem atingir os 4,5 metros, enquanto na parte sul da ilha as vagas serão de sudoeste até aos três metros.

Entretanto, as condições meteorológicas na Madeira também provocaram a queda de neve nos pontos mais altos da ilha, tendo a Direção Regional de Estradas informado que estão encerradas as ligações ER 103 – entre a Ribeira das Cales e o Poiso e entre este local e o Pico do Areeiro.

O mesmo acontece com os troços de ligação no Caminho das Carreiras (Montado do Pereiro e o Poiso), entre o Poiso e o Ribeiro Frio, a Terreiros-Poiso e Pico das Pedras-Achada do Teixeira.

Estão igualmente encerradas devido à queda de neve as estradas entre o Chão do Bardo e o Lombo da Velha à Fonte do Bispo e a várias ligações ao Paul da Serra.