O alerta é da Proteção Civil: nas próximas 48 horas há a possibilidade de inundações e quedas de árvores, por causa da chuva persistente e por vezes forte que se fará sentir.

Num aviso à população, Autoridade Nacional refere que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um agravamento das condições meteorológicas, com precipitação persistente e por vezes forte, trovoadas e agitação marítima na costa ocidental.

Na quinta-feira, haverá períodos de chuva persistente e por vezes forte, passando a aguaceiros fracos a partir do início da tarde nas regiões Norte e Centro e estendendo-se gradualmente à região Sul.

Para sexta-feira, estão previstos aguaceiros fracos até ao início da tarde no litoral a norte do Cabo Carvoeiro, em especial no Minho.

A Proteção Civil refere também que, a partir do final da tarde de hoje, quarta-feira, e até ao meio da tarde de quinta-feira, haverá ondas de oeste e noroeste com quatro a cinco metros, na Costa Ocidental.

Lençóis de água e queda de árvores

Perante estas previsões meteorológicas, a ANPC alerta para a possibilidade de piso rodoviário escorregadio e eventual formação de lençóis de água e gelo e cheias rápidas em meio urbano por acumulação de águas pluviais ou insuficiências dos sistemas de drenagem,

Podem ainda ocorrer inundações por transbordo de linhas de água nas zonas historicamente mais vulneráveis, inundações de estruturas urbanas subterrâneas com deficiências de drenagem, danos em estruturas montadas ou suspensas e dificuldades de drenagem em sistemas urbanos, além de queda de ramos ou árvores e possíveis acidentes na orla costeira.

Previna-se

A Proteção Civil deixa vários conselhos à população: