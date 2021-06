As buscas pelas duas ocupantes de uma viatura que foi arrastada sexta-feira pela chuva intensa no concelho da Povoação, em São Miguel, nos Açores, foram retomadas esta manhã com recurso a uma corveta da Marinha.

Participam, ainda, nas buscas cinco corpos dos bombeiros de São Miguel, o serviço municipal de proteção civil da Povoação, a capitania do porto de Ponta Delgada, a Polícia Marítima, a Associacao de Nadadores Salvadores da Costa Norte e a PSP.

A chuva forte que se regista desde sexta-feira provocou o arrastamento da viatura da Santa Casa da Misericórdia da Povoação, onde seguiam as duas funcionárias, que estariam a fazer apoio domiciliário, e que continuam desaparecidas.

A viatura foi localizada na sexta-feira no fundo de uma ribeira, presa e capotada junto à Povoação, mas não foram avistadas as ocupantes.

As buscas foram suspensas por volta das 18:00 de sexta-feira, devido às condições meteorológicas adversas no local.

Em comunicado, a delegação dos Açores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera explica que “a depressão, com uma superfície frontal oclusa associada, continua a condicionar o estado do tempo em todo o arquipélago” com a ocorrência de precipitação forte que poderá ser acompanhada de trovoada.

Fonte da Proteção Civil dos Açores adiantou à agência Lusa não ter havido registo de qualquer ocorrência relacionada com o mau tempo desde a madrugada e até ao início da manhã de hoje.