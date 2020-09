O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou as ilhas dos grupos oriental e central dos Açores sob aviso amarelo, devido ao ex-ciclone tropical Paulette, que poderá provocar precipitação por vezes forte.

A depressão ex-ciclone tropical Paulette, novamente centrada a sul do arquipélago, irá provocar um agravamento do estado do tempo nos grupos central e oriental”, avançou o IPMA, em comunicado.

As ilhas do grupo central (Terceira, Graciosa, São Jorge, Faial e Pico) estarão sob aviso amarelo, devido à possibilidade de ocorrência de “precipitação por vezes forte”, que pode ser “acompanhada de trovoada”, entre as 21:00 deste sábado e as 15:00 de domingo (16:00 em Lisboa).

Já nas ilhas do grupo oriental (São Miguel e Santa Maria), o mesmo aviso vigora entre as 00:00 de domingo e as 00:00 de segunda-feira.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção, como limpar os sistemas de drenagem e evitar circular na estrada sem necessidade.