O Comando Territorial de Leiria, através do Posto Territorial de Bombarral e do Núcleo de Proteção Ambiental de Caldas da Rainha, resgatou na quarta-feira 43 cães que sofriam maus tratos, na localidade de Pó.

De acordo com o comunicado da Guarda Nacional Republicana (GNR), foi realizada uma ação de fiscalização a um canil ilegal e sem autorização de funcionamento. Quando os militares chegaram ao local, depararam-se com 43 cães, quatro dos quais bebés, distribuídos por nove compartimentos cobertos de dejetos, sem condições de higiene e sem qualquer tipo de cuidado médico-veterinário.

Apurou-se que os animais não tinham identificação por método eletrónico (CHIP), vacina anti-rábica, além do incumprimento das normas do bem estar animal", lê-se no documento.