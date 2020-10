A rede de sites do Grupo Media Capital alcançou, pelo segundo mês consecutivo, o primeiro lugar no ranking de grupos de media em Portugal.

De acordo com a Marktest, os sites do Universo Media Capital mereceram a preferência de 51,2% dos portugueses, num total de quase 4 milhões e 400 mil indivíduos.

Para este resultado contribuíram alguns conteúdos que estrearam em setembro na antena da TVI, nomeadamente os programas “Dia de Cristina", “Big Brother – A Revolução" e “VivaVida", bem como a novela “Amar Demais".

O projeto SELFIE destacou-se igualmente em setembro, mês em que apostou nos conteúdos exclusivos em torno da ficção, do reality e do regresso de alguns rostos à TVI.

Na informação, a pandemia foi um dos temas que mais visitantes levou ao site da TVI24, recentemente reconhecido numa ronda de projetos financiados pela Google para cobertura noticiosa local do tema. O acompanhamento do mercado de transferências e do arranque da nova época colocaram o “Mais Futebol" em evidência e o Moto GP fez o mesmo pelo site “AutoPortal".

A rede Media Capital inclui, entre outros, os sites TVI, TVI24, TVI Player, Selfie, Rádio Comercial, M80 e NIT.