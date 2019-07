TVI lidera alcance no digital e chega a 2,67 milhões de portugueses

Estes resultados representam a aposta séria que a TVI tem feito no digital e na grande capacidade de todos os que têm contribuído para o nosso sucesso. Conseguimos destacar-nos em áreas tão diferentes como futebol, entretenimento, informação e ficção. Agradecemos a preferência de quem nos segue nos vários canais digitais, vamos continuar a trabalhar para os mantermos do nosso lado e podem contar com várias novidades nos próximos tempos”, afirma Ricardo Tomé, Diretor Coordenador na Media Capital Digital.

Em destaque durante o mês de junho, a final da Liga dos Campeões que contou com uma forte repercussão no TVI Player e na TVI24. Também em junho, o reality-show “Like Me” completou um mês completo e o formato angariou logo na primeira semana 40.000 seguidores no Instagram.

Também no mesmo mês, a TVI24 alcançou 400.000 seguidores no Instagram e prepara-se para alcançar 1 milhão de seguidores no Facebook.

A Tua Cara Não Me É Estranha”, aos domingos, tem-se revelado um produto muito apetecível para os utilizadores da web, seja pela curiosidade que o look de Maria Cerqueira Gomes gera, seja pelas cada vez mais surpreendentes atuações dos concorrentes, revistas várias vezes no site oficial à 2ª e 3ª feiras. A temporada de “Morangos com Açúcar de Verão”, que estreou em formato on-demand no TVI Player foi outro forte contributo para este resultado.

Por fim, o magazine digital SELFIE, com a sua cobertura exclusiva às caras da TVI, onde se destacam os momentos da entrevista de Jéssica Athayde, mãe recentemente, e Kelly Bailey, capa de uma famosa revista de moda, concluíram os momentos altos do mês, neste caso no segmento mais de lifestyle e social da TVI.