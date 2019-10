O caso do bebé que nasceu sem rosto levantou dúvidas sobre a preparação dos médicos para realizar ecografias obstétricas.

A Ordem dos Médicos revela que, dos 850 obstetras do Serviço Nacional de Saúde, apenas 20% têm aptidão para fazer o exame.

As queixas contra os médicos duplicaram em apenas quatro anos.

Em 2016, chegaram ao Conselho Disciplinar 357 processos. Já no ano passado, o número chegou aos 669.

Só entre janeiro e setembro de 2019, o Conselho Disciplinar do Sul recebeu praticamente o mesmo número de queixas que em todo o ano de 2018.

No final do ano passado, apenas na região Sul, havia mais de 1400 processos pendentes.

Com o aumento de queixas, assim como o número de processos pendentes, o Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos decidiu ajudar a acelerar o despacho de casos pendentes no conselho disciplinar.