O ministro da Administração Interna disse que se tem registado “uma significativa redução da circulação” automóvel desde sexta-feira e “um cumprimento generalizado” das regras do estado de emergência devido à pandemia.

“Tem-se registado, desde sexta-feira, uma significativa redução de circulação e um cumprimento generalizado pelos cidadãos daquilo que são as regras decorrentes do período de estado de emergência”, afirmou Eduardo Cabrita, na conferência de imprensa de apresentação dos dados gerais do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2020.