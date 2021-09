Três pessoas, com idades entre os 43 e os 49 anos, foram detidas pela Polícia Judiciária (PJ) nos últimos dias por serem suspeitas de tráfico de droga.

De acordo com comunicado da PJ, os detidos são todos portugueses, tendo dois deles dupla nacionalidade e, em sua posse, tinham mais de 3 quilos de droga.

Após a substância ser enviada para laboratório, as análises detetaram que a se tratava de Mefedrona, também conhecida por "miau-miau", um composto químico que provoca efeitos equiparados aos do ecstasy (MDMA) ou da cocaína, sendo encarada pelos consumidores como uma alternativa ao consumo das restantes drogas.

Esta droga é apontada como causa de "várias mortes ocorridas em diferentes países da União Europeia nos últimos anos", lê-se na nota daquela autoridade.

As detenções ocorreram no âmbito de uma investigação em curso, relacionada com o combate ao tráfico de produtos estupefacientes de origem sintética em território nacional.