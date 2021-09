A nova lancha de patrulhamento costeiro da GNR encalhou esta quarta-feira na zona da praia de Carcavelos, no concelho de Cascais.

Segundo apurou a TVI, trata-se da megalancha Bojador, que custou cerca de oito milhões de euros e cuja viagem inaugural tinha sido feita em maio deste ano. É a maior embarcação de sempre ao serviço da GNR, tem sensivelmente 35 metros, três motores que debitam 1.600 cavalos e capacidade para ter a bordo uma tripulação de mais de 10 elementos.

De acordo com a GNR, o alerta foi dado às 15:10 e não há registo de danos na embarcação, nem ferimentos entre os tripulantes. Contudo, desconhece-se as causas, que serão alvo de um inquérito.

A GNR informou ainda que se encontra a diligenciar com as autoridades competentes as manobras para “garantir a retirada em segurança da embarcação”, aguardando a hora da preia-mar.

O que interessa para já é retirar a embarcação sem quaisquer danos", adiantou fonte do comando-geral da GNR.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil, às 17:25 estavam mobilizados nesta operação seis operacionais e quatro viaturas.