Um homem foi detido na Nazaré com quase dois quilos de meixão vivo, ou seja, enguia europeia ainda juvenil.

O valor do meixão pode chegar aos seis mil euros por quilo.

O suspeito, de 48 anos, responde pelo "crime de dano contra a natureza".

No seguimento de uma investigação que decorria há cerca de dois anos, os elementos do Núcleo de Investigação de Crimes e Contraordenações Ambientais (NICCOA) deram cumprimento a quatro mandados de busca domiciliária, tendo detetado 1,8 quilos de meixão vivo, Anguilla anguilla, em depósitos de água com sistemas de oxigenação, para comercialização. No decorrer da operação foi apreendido o meixão, tendo ainda sido apreendidos 1.750 euros em numerário, diversos telemóveis, rádios, munições e materiais associados à prática da pesca ilegal de meixão", explicou a GNR, em comunicado divulgado neste domingo.

O meixão apreendido foi devolvido ao seu habitat natural e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Leiria.

No decorrer da investigação, foram apreendidos no total 115 quilos de meixão e detidos três indivíduos.

Esta ação contou com o reforço da estrutura de investigação criminal e da estrutura de proteção da natureza e do ambiente do Comando Territorial de Leiria, e com o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP) e do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

A enguia europeia, Anguilla anguilla, que na fase larvar é conhecida por enguia juvenil/meixão, é uma espécie considerada em perigo e que tem sofrido grande redução devido à pesca ilegal, impedindo desta forma o normal ciclo de reprodução.