Investigadores do Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde (CINTESIS) concluíram que em cinco anos se registaram cerca de 90 mil cancros da pele nos hospitais públicos, o que justifica “uma maior aposta em estratégias de prevenção”.

De acordo com a investigação, a que a Lusa teve hoje acesso, do total de cancros da pele detetados, cerca de 16 mil eram melanomas e os restantes 72 mil eram não-melanomas.

O objetivo do estudo era determinar a localização mais comum das lesões, a ocorrência de metástases, a mortalidade e também os custos hospitalares associados à doença.

Os investigadores concluíram que os doentes com melanoma têm uma idade mediana mais baixa (66 anos) e mais metástases (14% dos casos), sendo o tronco a zona do corpo mais afetada (32%).

Já os doentes com cancro da pele não-melanoma são em geral mais velhos (76 anos) e apresentam uma mortalidade mais baixa, embora fiquem mais tempo internados (nove dias em média contra 7,3 dos casos com melanoma) e os custos sejam, em média, mais elevados (2563 euros contra 2417 euros por cada hospitalização).

Se se considerar apenas as hospitalizações, “o melanoma foi responsável por mais de 35 mil dias de internamento, enquanto o cancro da pele não melanoma totalizou mais de 73 mil dias de internamento. Por ano, o melanoma custa 3,8 milhões de euros, ao passo que o não-melanoma tem custos da ordem dos 16,2 milhões de euros, isto é, cerca de quatro vezes mais”, sublinham os investigadores.

Salientam que estes números “estão provavelmente subestimados, uma vez que não são contabilizados os episódios ocorridos em instituições de saúde privadas”.

Sabe-se que, com listas de espera que ultrapassam um ano no SNS, os doentes com recursos financeiros ou com seguro de saúde procuram cada vez mais o setor privado. A isto acresce que a maioria dos cancros não melanoma não são tumores de risco e podem ser tratados eficazmente fora do setor público”, explica, em comunicado, Ana Filipa Duarte, investigadora do CINTESIS e docente da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP).