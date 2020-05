O calor vai abrandar nos próximos dias e no domingo poderá mesmo verificar-se a ocorrência de aguaceiros e trovoada em grande parte do território continental.

A meteorologista Ângela Lourenço, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, explicou à TVI que as temperaturas começam a descer já no sábado, sendo que esta descida vai começar a sentir-se mais no litoral e depois estender-se até ao interior do país.

Vamos continuar ainda com temperaturas elevadas, mas já com uma tendência para uma ligeira descida, principalmente a partir do dia de amanhã [sábado]. Ela começará a ser mais significativa no litoral e depois estende-se às regiões do interior", vincou.

Depois, as temperaturas "deverão permanecer dentro do que é o normal para a época do ano", acrescentou.

Quanto ao estado do tempo, a meteorologista referiu que continua a possibilidade de aguaceiros e trovoada esta sexta-feira e no sábado, em especial nas regiões do interior. No domingo, esta possibilidade deverá abranger mais território, mais distritos de Portugal continental.

A possibilidade de precipitação deverá manter-se no início da próxima semana, mas Ângela Lourenço destacou que há alguma "incerteza" no que toca ao estado do tempo a partir de terça-feira. A especialista explicou que a posição de uma depressão a oeste da Península Ibérica vai ser determinante.