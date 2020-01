Esta terça-feira vai ser sem chuva no continente, com céu pouco nublado ou limpo, situação que muda apenas no nordeste transmontano e Beira Alta, que podem esperar nebulosidade.

O vento vai soprar fraco mas a noite será fria, com acentuado arrefecimento noturno e formação de geada, em especial nas regiões do interior.

Nos Açores, os períodos de céu muito nublado irão alternar com abertas e períodos com aguaceiros, já na Madeira são esperados períodos de muita nebulosidade e possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos.

Veja no vídeo as temperaturas previstas para todo o país.