O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta terça-feira períodos de chuva, em especial nas regiões Norte e Centro, céu muito nublado e vento por vezes forte nas terras altas.

Há ainda a registar uma pequena subida da temperatura. As mínimas vão oscilar entre os 7 graus (Guarda) e os 14 graus (Aveiro) e as máximas vão variar entre os 12 graus (Bragança e Viseu) e os 19 graus (Setúbal e Faro).

O IPMA colocou os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa sob aviso amarelo, hoje e quarta-feira, devido à agitação marítima. O aviso vai estar em vigor entre as 09:00 desta terça-feira e as 12:00 de quarta-feira para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Aveiro.

Já os distritos de Coimbra, Leiria e Lisboa estão sob aviso amarelo entre as 15:00 de terça-feira e as 12:00 de quarta-feira.

Para os sete distritos estão previstas ondas de noroeste entre quatro metros e quatro metros e meio.