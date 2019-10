O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira vento forte no litoral oeste e terras altas, possibilidade de chuva fraca, em especial no interior Norte e Centro e ainda uma pequena subida da temperatura mínima.

O céu vai apresentar-se com períodos de muita nebulosidade até meio da manhã, exceto na costa sul do Algarve.

Apesar da temperatura mínima subir ligeiramente, a máxima vai descer. Em Braga são esperados 16 graus de máxima e 9 de mínima e o Porto não passa dos 14, assim como Lisboa. Santarém vai chegar aos 15 de máxima e Faro conta com 16.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 5 e 13 graus e as máximas entre os 10 e os 21 graus.