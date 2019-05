O IPMA prevê para esta sexta-feira no continente períodos de céu muito nublado, com nuvens altas na região Sul e possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas regiões Norte e Centro, em especial no litoral.

A previsão aponta também vento fraco a moderado de noroeste, sendo moderado a forte no litoral oeste, com rajadas até 60 quilómetros por ano (km/h), em especial durante a tarde.

Nas terras altas, prevê-se vento moderado a forte de noroeste, com rajadas até 75 km/h.

Está também prevista uma pequena descida de temperatura, em especial da máxima e no interior.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 4 graus Celsius (na Guarda) e os 13 (em Faro, Setúbal, Lisboa e Aveiro) e as máximas entre os 13 graus (na Guarda) e os 25 (em Faro).