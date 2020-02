Fevereiro chegou este fim de semana e trouxe consigo uma espécie de primavera antecipada. É que nos próximos dias o céu vai estar limpo em praticamente todo o continente e as temperaturas vão ultrapassar os 20 graus. As máximas vão mesmo atingir os 24 e os 25 graus, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Na segunda-feira, Braga e Leiria serão os distritos mais quentes, com as máximas a atingir os 24 graus. Aveiro, Coimbra, Évora e Santarém vão chegar neste dia aos 23 graus de máxima. Porto e Faro atingem os 21 graus, Lisboa os 20.

Já na terça-feira, Faro será o distrito mais quente com uma máxima de 25 graus. Évora, Santarém e Setúbal vão chegar aos 23 graus. Lisboa vai ter uma máxima de 22 graus, Braga de 21 , Coimbra de 20 e o Porto de 17.

Apesar da subida das temperaturas máximas, é esperado um arrefecimento noturno e uma diminuição das temperaturas mínimas.

No resto da semana, o sol e as temperaturas agradáveis também deverão manter-se.

Para a Madeira também está previsto um cenário primaveril, com o sol a brilhar e as máximas no Funchal a chegar aos 25 graus na segunda-feira e 24 na terça-feira. As temperaturas mínimas serão mais agradáveis do que no continente, a rondar os 17 e os 18 graus.

Menos sorte tem o arquipélago dos Açores, que deverá contar com céu nublado e aguaceiros durante toda a semana. Na ilha de São Miguel, as temperaturas mínimas deverão rondar os 12 graus e as máximas os 18.