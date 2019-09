As previsões meteorológicas para o fim de semana são de céu pouco nublado ou limpo, sem chuva, mas não em todo o território nacional.

Com exceção para o Alto Minho, o céu pode ter algumas nuvens, mas sem chuva. As temperaturas vão chegar aos 30 graus no interior.

A sul, 29 graus para o Algarve, a permitir um último momento para despedida da época balnear.

Para esta sexta-feira estão previstos 27 de máxima para Lisboa e 22 para o Porto.

Nos Açores, o tempo é de chuva nos próximos dias, que vai gradulamente atingir todos os grupos. O arquipélago pode vir a ser atingido na próxima semana pelo furacão Lorenzo.