As temperaturas em Portugal continental vão sofrer uma queda abrupta devido a uma massa de frio polar que chega no início da próxima semana.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, são esperadas temperaturas que devem chegar aos 7º C em Lisboa e no Porto, entre os dias 25 e 27 de novembro.

"As máximas não vão ultrapassar os 12 a 15º C. Nas regiões do intra-Norte e Centro, em particular, nordeste transmontano e Beira Alta serão inferiores a 10 graus. As mínimas, por sua vez, não vão ultrapassar os 6 a 8º C", antecipou a meteorologista Maria João Frada.

Já este domingo, o IPMA alerta para a formação de geada em alguns locais do interior Norte e Centro e um acentuado arrefecimento noturno na generalidade do país.

Na segunda-feira, o céu vai ter períodos de muita nebulosidade, até meio da manhã e há possibilidade de chuva fraca a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela. No interior, acima dos 1.200/1.400 metros, vai mesmo existir queda de neve.

Para terça-feira, volta a verificar-se uma descida da temperatura mínima e a formação de geada, com especial probabilidade no interior do país.