O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta sexta-feira um céu muito nublado, com melhorias a sul ao final da manhã, possibilidade de agraceiros fracos no Norte e Centro.

Há ainda a registar possível formação de gelo ou geada em alguns locais do interior e uma descida da temperatura mínima.

As temperaturas mínimas no continente para esta sexta-feira vão oscilar entre os 1 e 11 graus e as máximas entre os 7 e os 18 graus.

Em Lisboa e Porto não vão ultrapassar os 16 graus de máxima e Faro chega aos 19. Guarda conta com 7 graus de máxima e 1 de mínima.