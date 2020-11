Prepare o guarda-chuva, porque, pelo menos até domingo, ele vai ser indispensável. De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, estão previstos aguaceiros em todo o território nacional nos próximos dias.

Nesta quinta-feira pode contar com períodos de céu muito nublado e aguaceiros, por vezes fortes no Centro e Sul, acompanhados de trovoada. Em algumas regiões, pode mesmo cair granizo.

Apesar da ligeira subida da temperatura, as máximas não chegam aos 20 graus e a mínimas variam entre os 6 e os 15 graus.

Conte ainda com vento forte no litoral e terras altas.

Na Madeira, dia encoberto, com aguaceiros e pequena descida das temperaturas. Nos Açores, prevê-se uma quinta-feira com céu muito nublado com abertas.