Depois de uma semana de chuva e temperaturas baixas um pouco por todo o país, o bom tempo está de volta. As temperaturas podem alcançar os 27 graus já no domingo e chegar aos 30 graus na próxima semana.

Na segunda e terça-feira, os termómetros vão marcar temperaturas próximas dos 30 graus no Alentejo, Ribatejo e na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Contactado pela TVI24, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) explicou que as temperaturas vão voltar a subir já a partir de sexta-feira e que a chuva vai deixar de cair em todo o território nacional.

O regresso do tempo quente deve-se ao afastamento em direção a Marrocos da depressão que tem afetado Portugal, aliado à diminuição da nebulosidade.

Bom tempo no fim de semana

Já no próximo sábado, a temperatura vai subir em praticamente todo país: as máximas vão oscilar entre os 20 e os 26 graus. Lisboa e Setúbal vão chegar aos 25 graus e Porto, Leiria e Beja ficam-se pelos 23 graus.

Braga vai ser o distrito mais quente, com a temperatura a alcançar os 26 graus.

As exceções são os distritos de Bragança e Guarda, onde as máximas não vão ultrapassar os 19 e 17 graus, respetivamente.

A chuva também deverá deixar de cair no sábado, com o céu a ficar gradualmente mais limpo ao longo do dia. Em Beja e no Algarve, porém, ainda poderão ocorrer chuva ou aguaceiros.

No domingo, as temperaturas vão sofrer uma subida ligeira. Viana do Castelo, Faro e Porto devem atingir os 24 graus e Santarém, Lisboa e Évora devem chegar aos 26 graus.

Braga volta a ser a região mais quente, com máximas de 27 graus, mas os distritos da Guarda, Portalegre e Viseu não vão além dos 23 graus.

No entanto, será sol de pouca dura: na quarta e na quinta-feira da próxima semana as temperaturas voltam a descer e a chuva regressa ao litoral.