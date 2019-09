Tempo típico de fim de verão, com as nuvens a marcar presença e menos calor, apesar de haver distritos do interior que chegam aos 30 graus de máxima.

A previsão para esta quinta-feira para é de muita nebulosidade e nevoeiro, em especial no litoral oeste. A tarde no interior Norte e Centro pode ser de aguaceiros e trovoada.

A máxima para Lisboa é de 27 graus, já o Porto fica-se pelos 19 graus.

Com o caminhar para o fim de semana, as notícias não são boas para quem queira fazer atividades ao ar livre. No sábado já chove em todo o continente e as temperaturas vão descer.