Portugal volta a atravessar uma Páscoa diferente do normal devido à pandemia de covid-19, com o Governo a decretar várias medidas que visam limitar o risco de contágio, como é o caso da proibição de circulação entre concelhos. Com os termómetros a atingir "temperaturas anormais” para esta altura do ano, esta terça e quarta-feira, o que podemos esperar para o fim de semana da Páscoa?

Durante o início desta semana, as temperaturas chegaram a números bastante mais elevados para o que estamos habituados, com algumas regiões do país a registar temperaturas 10ºC acima da média. Regiões como Coimbra, Leiria, Santarém, Évora e Beja vão ver os termómetros chegar a valores perto dos 30º, durante esta quarta-feira.

Depois de algumas regiões do país terem registado temperaturas 10ºC acima da média, IPMA prevê que essa tendência não mantenha, sublinhando que o fim de semana da Páscoa ficará marcado por uma “mudança radical” da situação meteorológica no país.

Descida das temperaturas, aguaceiros e trovoada vão manter-se desde a Sexta-Feira Santa até ao Domingo de Páscoa.

A situação meteorológica vai mudar radicalmente. A partir de dia 2 a tendência é para a descida das temperaturas, aguaceiros e trovoada, um pouco por todo o país”, afirmou fonte de IPMA.

Em Lisboa, é esperada uma ligeira descida das temperaturas e o céu nublado. Durante os dias de sexta-feira e sábado é expetável que o céu se apresente muito nublado e com as temperaturas a não vão ultrapassar os 20 ºC.

Mais a norte, em Coimbra, os dias de sexta-feira e sábado deverão ficar marcados por ligeiros aguaceiros ao longo do dia, estando previsto para domingo um dia muito nublado.

No Porto, é esperado que a Sexta-Feira Santa fique marcada por temperaturas baixas, com a máxima a rondar os 18 ºC, e chuva durante todo o dia. Sábado e domingo mantêm-se a previsão de temperaturas baixas, com a mínima a chegar aos 11ºC, e céu muito nublado.

A sul do país, mantém-se a tendência de descida das temperaturas, com as máximas a rondar os 22 ºC e as mínimas a chegar aos 12 ºC. Segundo a previsão do IPMA, também a região do Algarve deverá ter uma Páscoa com o céu um pouco nublado.

Também os Açores e a Madeira seguem a tendência de descida de temperaturas registada um pouco por todo o país, com previsões de céu muito nublado para o arquipélago da Madeira, na sexta-feira e no sábado. Para os Açores está previsto chuva fraca a moderada, ao longo de todo o fim de semana, com as temperaturas a rondar a média dos 16 ºC.