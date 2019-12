A depressão "Fabien" vai passar ao lado de Portugal continental este fim-de-semana, mas este cenário de mau tempo deve acalmar no domingo. As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para os dias 24 e 25 de dezembro até apontam para um Natal sem chuva e com sol.

Os dias 23, 24 e 25 serão dias sem vento e o mais provável é que haja sol", explicou a meteorologista Maria João Frada à TVI24.

A meteorologista sublinhou que as temperaturas até deverão ser bastante "agradáveis para esta altura do ano, entre os 15 e os 19 graus com exceção das terras mais altas".

Segundo o site do IPMA, em Lisboa, apesar de ser esperada alguma nebulosidade, as temperaturas máximas poderão chegar aos 18 graus no dia de Natal. A probabilidade de chuva é fraca. T

Também as cidades de Castelo Branco, Guarda, Viseu, Coimbra e Leiria não deverão ter chuva.

Os termómetros poderão mesmo atingir os 20 graus no dia de Natal em Setúbal e em Évora.

Em Faro, são também esperadas temperaturas entre os 18 e os 19 graus.

A Norte, nos distritos de Porto, Braga e Viana do Castelo as temperaturas máximas também poderão atingir os 18 graus no dia de Natal.