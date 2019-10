A semana começa com mais frio em todo o país. Depois de um fim de semana complicado, a chuva vai começar a dar tréguas.

Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), apenas nas zonas costeiras podem ocorrer alguns períodos de chuva fraca.

Mas a novidade é mesmo o frio, com as temperaturas a descer em todo o continente.

Esta segunda-feira, os termómetros em Lisboa vão marcar uma máxima de 18 graus e o Porto não vai além dos 16 graus. A zona mais quente do país será Santarém, com as temperaturas a atingir os 20 graus.

As mínimas vão também descer. No norte do país, em Vila Real e Braga, os termómetros não ultrapassam os cinco graus.