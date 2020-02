O IPMA prevê para esta segunda-feira, no continente, céu geralmente muito nublado, apresentando-se pouco nublado ou limpo no Baixo Alentejo e Algarve e possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela, em especial no Minho e Douro Litoral.

Está também previsto vento fraco, soprando por vezes moderado do quadrante oeste nas terras altas das regiões Norte e Centro e neblina ou nevoeiro matinal.

O IPMA espera uma subida da temperatura mínima nas regiões Norte e Centro e pequena descida no interior da região Sul.

Está também prevista uma pequena subida da temperatura máxima, em especial no interior.

As temperaturas mínimas no continente vão variar entre os 6 graus Celsius (na Guarda) e os 14 (em Aveiro) e as máximas entre os 12 (na Guarda) e os 22 (em Faro).