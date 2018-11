O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje nas regiões do Norte e Centro céu geralmente muito nublado, aguaceiros, acompanhados de trovoada e granizo no litoral Norte e Centro em especial até ao início da manhã, e que serão em geral fracos e pouco frequentes no interior e aguaceiros de neve acima de 1000/1300 metros de altitude.

A previsão aponta ainda para vento em geral fraco do quadrante sul, sendo moderado de sudoeste nas terras altas e, durante a tarde, na faixa costeira e neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.

Na região Sul prevê-se períodos de céu muito nublado, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos, vento em geral fraco do quadrante oeste, soprando temporariamente moderado nas terras altas, neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e pequena descida da temperatura mínima.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 02 graus Celsius (na Guarda) e os 10 graus (em Faro) e as máximas entre os 06 (na Guarda) e os 18 (em Faro).

Barras fechadas

Cinco barras marítimas de Portugal continental estão hoje fechadas à navegação e outras quatro estão condicionadas devido à agitação marítima forte, segundo a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

De acordo com a Marinha, estão fechadas as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Ericeira e S. Martinho do Porto.

As barras marítimas de Vila do Conde e Póvoa do Varzim estão condicionadas a embarcações de calado superior a dois metros devendo a barra ser usada no período compreendido duas horas antes e duas horas após a preia-mar.

As barras marítimas da Figueira da Foz e Aveiro estão condicionadas a embarcações com comprimento inferior a 15 e a 35 metros, respetivamente.

O IPMA prevê para hoje na Costa Ocidental ondas de noroeste com 2 a 3 metros e na costa Sul ondas de sudoeste com 1 metro, sendo inferiores a 1 metro no sotavento.