Céu pouco nublado ou limpo, com temperaturas a rondar os trinta graus em sete concelhos. É esta a previsão que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera faz para esta sexta-feira.

No litoral Norte e Centro, até ao fim da manhã, o céu vai estar pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade e apresentando-se muito nublado no Minho, aumentando gradualmente de nebulosidade nas regiões a Norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela a partir da tarde.

Também é previsível períodos de chuva no Minho a partir da manhã, estendendo-se gradualmente às regiões a Norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela a partir da tarde.

Na zona da Grande Lisboa, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo e vento em geral fraco predominando de noroeste. Já para o Grande Porto, vão existir períodos de céu muito nublado, tornando-se muito nublado a partir do final da tarde, com ocorrência de períodos de chuva.

No Grande Porto, serão registados períodos de céu muito nublado, tornando-se muito nublado a partir do final da tarde, com ocorrência de períodos de chuva. Esta região estará pautada esta sexta-feira por vento fraco.

Em Leiria, as máximas vão chegar aos 25 graus e o céu vai estar pouco nublado. Em Faro, há previsão de céu limpo, com a temperatura máxima a chegar aos 32 graus.

Nas Regiões Autónomas, o IPMA prevê presença de nuvens para os Açores. No Arquipélago da Madeira, o céu vai estar pouco nublado.