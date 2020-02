Esta sexta-feira, o céu estará geralmente pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade nas regiões Norte e Centro, em especial no litoral, até final da manhã.

Segundo o IPMA, a partir do final da tarde a nebulosidade irá aumentar e registar-se-ão períodos de chuva fraca no Minho e Douro Litoral no final do dia.

O vento soprará fraco e as temperaturas mínimas descem no norte. As máximas vão subir ligeiramente nas regiões do Interior.