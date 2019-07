O IPMA prevê para esta sexta-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade até ao final da manhã no litoral oeste, podendo essa nebulosidade persistir ao longo do dia em alguns locais da faixa costeira a norte do Cabo Raso.

Está também previsto vento fraco a moderado de oeste/noroeste, soprando moderado a forte de noroeste no litoral a sul do Cabo Carvoeiro, em especial durante a tarde e com rajadas até 60 quilómetros por hora (km/hora).

Nas terras altas das regiões Centro e Sul, o vento soprará moderado a forte de noroeste, com rajadas até 60 km/h, em especial a partir da tarde.

A previsão aponta ainda para neblina ou nevoeiro matinal no litoral Norte e Centro e pequena descida de temperatura, em especial da máxima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 10 graus Celsius (na Guarda) e os 18 (em faro) e as máximas entre os 22 (na Guarda, em Viseu, no Porto e em Viana do Castelo) e os 31 (em Faro).