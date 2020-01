Seis barras de Portugal continental estão hoje fechadas à navegação e outras cinco condicionadas devido à previsão de agitação marítima forte, segundo a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Já no que à meteorologia diz respeito, as temperaturas mínimas vão subir mas a chuva regressa esta quinta-feira. As máximas são de 18 em Lisboa e 15 no Porto.

As barras marítimas de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Ericeira estão fechadas a toda a navegação.

De acordo com a AMN, as barras marítimas de Viana do Castelo, Figueira da Foz e S. Martinho do Porto no continente e Santa Cruz das Flores e Barra da Lage das Flores, nos Açores, estão condicionadas.

Por causa da agitação marítima, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa sob aviso amarelo entre as 18:00 de hoje e as 15:00 de sexta-feira.

O aviso amarelo traduz situações de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje na costa ocidental ondas de noroeste com 2,5 a 3,5 metros, aumentando gradualmente para 4 a 5 metros a norte do Cabo Raso a partir do final da tarde.

Na costa sul estão previstas ondas de sudoeste com 1 metro.