O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta sexta-feira no continente céu muito nublado durante a manhã, começando a melhorar a partir da tarde.

Estão também previstos períodos de chuva fraca no litoral oeste até ao final da manhã, mais frequente no Norte e Centro.

O IPMA prevê ainda pequena subida da temperatura mínima que, esta sexta-feira, vai oscilar entre os 10 graus (em Bragança) e os 17 (em Faro). Já as máximas vão variar entre os 21 (Viana do Castelo, Guarda, e Porto) e os 28 (em Castelo Branco, Santarém e Faro).

No dia das eleições legislativas, há mesmo uma pequena subida de temperatura e, no Alentejo e na Beira Baixa, o mercúrio dos termómetros volta a tocar os 30 graus. No caso de Castelo Branco, Évora e Beja as máximas vão atingir os 31 graus.

Ainda nesta sexta-feira, atenção redobrada para quem está no mar ou nas zonas costeiras. Toda a costa está sob aviso amarelo devido à agitação marítima até às 09h00.