O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este sábado no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade até meio da manhã, podendo essa nebulosidade persistir em alguns locais do litoral oeste.

A previsão aponta também para uma possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca no litoral oeste durante a manhã, em especial entre o Cabo Carvoeiro e o Cabo de Sines.

Durante a tarde, prevê-se um aumento de nebulosidade no interior do Minho e Douro Litoral, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros nas zonas montanhosas.

Está também previsto vento fraco a moderado do quadrante oeste, sendo do quadrante sul no litoral a norte do Cabo Raso até final da manhã, soprando por vezes forte nas terras altas para o final do dia.

O IPMA prevê ainda neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 11 graus Celsius (em Viseu) e os 18 (em Lisboa) e as máximas entre os 24 (no Porto, em Viana do Castelo e Viseu) e os 32 (em Santarém).

Todo o país com risco muito elevado de exposição à radiação UV

Portugal continental e os arquipélagos da Madeira e Açores apresentam hoje risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Devido ao risco muito elevado de exposição à radiação UV em todo o país, o IPMA recomenda a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protetor solar e evitar a exposição das crianças ao sol.

O índice ultravioleta varia entre 1 e 2, em que o risco de exposição à radiação UV é baixo, 3 a 5 (moderado), 6 a 7 (elevado), 8 a 10 (muito elevado) e superior a 11 (extremo).

O cálculo é feito com base nos valores observados às 13:00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.