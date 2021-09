Portugal Continental está a partir da madrugada de segunda-feira sob aviso amarelo do IPMA, para trovoada, prevendo-se “muita instabilidade” até quinta-feira, com “precipitações localmente fortes”, particularmente em Leiria, Lisboa e Setúbal.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), “são expectáveis precipitações localmente fortes, com impactos significativos, em particular em meios urbanos, onde há risco de cheias rápidas, e na circulação rodoviária”.

“Há ainda condições para a ocorrência de trovoadas frequentes e fenómenos extremos de vento muito localizados”, refere, apontando que o cenário “deverá ser mais severo nos dias 14 [terça-feira] e 15 [quarta-feira]”.

Adicionalmente, prevê-se uma descida da temperatura máxima na segunda e na terça-feira.

Na segunda-feira, o IPMA coloca os distritos de Leiria, Lisboa e Setúbal sob aviso laranja para precipitação, no período entre as 09:00 e as 15:00, prevendo a ocorrência de “aguaceiros, por vezes fortes, de granizo e acompanhados de rajadas de vento forte”.

Já o arquipélago da Madeira está sob aviso amarelo entre as 03:00 e as 15:00 de segunda-feira, devido à possibilidade de trovoadas “frequentes e dispersas” e “períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes”.

Esta situação ocorre “devido à aproximação de uma depressão a Portugal continental com expressão em altitude, à qual estão associadas massas de ar tropicais, instáveis e com elevados conteúdos em vapor de água”.

O aviso do IPMA alerta para que, “em situações de instabilidade", exista "incerteza na distribuição espacial e temporal da precipitação, pelo que se recomenda o