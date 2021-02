As estradas do maciço central da Serra da Estrela já estão todas reabertas à circulação, depois de terem estado encerradas devido à queda de neve, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.

Segundo a fonte, os troços que tinham encerrado foram reabrindo à circulação entre o dia de ontem e a manhã de hoje, tendo o último (Cruzamento da Torre/Torre) sido aberto às 10:30 desta manhã.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para hoje "céu em geral muito nublado com períodos de chuva, tornando-se persistente e por vezes forte a partir da tarde no Norte e Centro", bem como "neblina ou nevoeiro temporário" e "pequena subida de temperatura".