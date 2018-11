O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira no continente céu geralmente muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade na região Sul a partir do fim da manhã, períodos de chuva ou aguaceiros, em especial nas regiões Norte e Centro, podendo ser acompanhados de trovoada no Minho e Douro Litoral no final do dia.

O IPMA aponta também para a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

Está também previsto vento fraco, soprando moderado de noroeste nas terras altas da região Sul até final da manhã, neblina ou nevoeiro matinal e pequena descida da temperatura mínima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 6 graus Celsius (na Guarda) e os 12 (em Faro e no Porto) e as máximas entre os 10 graus (na Guarda) e os 18 (em Faro, Setúbal e Santarém).

Doze barras marítimas fechadas

Doze barras marítimas de Portugal continental estão fechadas à navegação e outras três estão condicionadas devido à agitação marítima forte, segundo a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

De acordo com a Marinha, as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Douro, Figueira da Foz, São Martinho do Porto, Ericeira e Tavira, no continente, e as de Lajes das Flores e Lajes do Pico, nos Açores.

A Marinha indica também que a barra de Aveiro está desde as 06:30 de hoje condicionada a embarcações de comprimento fora a fora inferior a 35 metros, mantendo-se aberta à restante navegação.

As barras marítimas de Viana do Castelo e Vila Real de Santo António estão fechadas a embarcações com comprimento inferior a 30 e a 10 metros, respetivamente.

Por causa da agitação marítima forte, o IPMA colocou sob aviso amarelo os distritos de Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro e a costa norte da ilha da Madeira e o Porto Santo.

No continente, o aviso vai estar em vigor até às 12:00 de hoje e no arquipélago da Madeira até às 18:00.

O aviso amarelo, o terceiro da escala, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje na Costa Ocidental ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros, diminuindo gradualmente para 2,5 a 3,5 metros.

Na costa sul prevê-se ondas de sudoeste com 1,5 a 2 metros, diminuindo para 1 a 1,5 metros.