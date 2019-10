Esta terça-feira, pelas 20:00 horas, olhe para cima: há uma chuva de estrelas.

Segundo o Observatório Astronómico de Lisboa, o fenómeno tem o nome de “Oriónidas” e é consequência dos detritos deixados pelo cometa Halley, que passou a última vez pela Terra em 1986.

No entanto, as Oriónidas são chuvas de meteoros de fraca intensidade. Para as observar é necessário “evitar noites nubladas e a poluição luminosa das grandes cidades, e procurar um horizonte desimpedido”, explica o Observatório Astronómico de Lisboa

Apesar da chuva de estrelas atingir o seu auge na noite de terça-feira, o fenómeno irá continuar até ao dia 7 de Novembro. Está prevista uma média de 20 meteoros por hora.