A Carris vai reforçar as carreiras que fazem os percursos Marquês do Pombal - Sete Rios e Arco do Cego - Sete Rios - Pontinha, devido à interrupção de um troço da Linha Azul do Metropolitano de Lisboa, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a Carris informa que “no seguimento da interrupção de circulação do Metropolitano de Lisboa, no troço Marquês de Pombal - Laranjeiras da Linha Azul”, a empresa reforçou as carreiras 746 e 726.

A carreira 746 faz o percurso Marquês do Pombal - Sete Rios e o reforço inclui o prolongamento do serviço noturno até à 01:00.

A carreira 726 faz o percurso Arco do Cego - Sete Rios - Pontinha.

Na nota a Carris recomenda aos passageiros que consultem o site www.carris.pt para “outras soluções de carreira, que possam ser uma alternativa à utilização do metro”.