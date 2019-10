Um homem com cerca de 70 anos morreu esta sexta-feira depois de ter sido atropelado pelo metro perto da estação de Santa Clara, em Vila do Conde, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto (CDOS).

Segundo o CDOS, a vítima, que "aparentava ter 70 anos", acabou por não resistir e morrer devido ao embate com a carruagem.

Contactada pela Lusa, fonte da Metro do Porto explicou que o homem terá atravessado durante a passagem do metro que seguia no sentido Póvoa de Varzim-Porto.

O local está devidamente sinalizado, mas o homem atravessou num momento proibido", afirmou a Metro do Porto, adiantando que o alerta foi dado pelas 10:58.

A circulação do metro, que esteve cortada nos dois sentidos, foi retomada às 12:00.