Os oito jovens marroquinos ilegais que desembarcaram no Algarve reagiram com alegria quando avistaram a costa portuguesa. Há um vídeo feito pelos migrantes, no qual se vê Monte Gordo no horizonte.

Com música de fundo, o vídeo mostra a felicidade dos jovens que acabaram por desembarcar junto à Praia dos Pescadores.

As imagens, a que o Jornal do Algarve tiveram acesso, duram apenas 25 segundos, mas a viagem durou 55 horas.

Os jovens alimentaram-se de amêijoas cruas, fruta e água.

Um deles contou ao mesmo jornal que viram a morte de frente.

Em Portugal desembarcaram oito jovens, com idades entre os 16 e os 26 anos, mas, ao que tudo indica, o grupo inicial era bem maior.

Os migrantes estão agora aos cuidados do Centro Português para os Refugiados.

Aguardam luz verde do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras para o pedido de proteção internacional.