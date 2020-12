A Madeira iniciou hoje a vacinação contra a covid-19 com a administração da primeira dose, em simultâneo, a cinco profissionais da linha da frente do combate à pandemia.

Um médico, um enfermeiro, uma técnica de diagnóstico, uma assistente operacional e um tripulante de ambulância foram vacinados ao mesmo tempo.

Conforme foi decidido pela comissão de vacinação regional, a primeira leva de vacinas será administrada fundamentalmente ao pessoal da saúde e da proteção civil que está na linha da frente e, depois, iremos também alargar este processo inicial de vacinação ao pessoal, utentes e encarregados dos lares", disse o presidente do Governo Regional da Madeira.

Miguel Albuquerque falava no Hospital Central do Funchal dr. Nélio Mendonça após a administração da primeira dose da vacina da BioNTech/Pfizer aos cinco profissionais.

Amanhã iremos iniciar a vacinação no Porto Santo a cerca de 30 profissionais do centro de saúde que estão também na linha da frente", anunciou o chefe do executivo, de coligação PSD/CDS-PP, vincando que o segundo lote de vacinas - 14.625 doses - deverá chegar à região autónoma na primeira semana de fevereiro de 2021.

Miguel Albuquerque afirmou, por outro lado, que, apesar do aumento do número de infeções no decurso do mês de dezembro, a Madeira não regista ainda transmissão comunitária, mas apenas local.

Temos um aumento do número de cadeias [de transmissão local] ativas - passou de 48 para 51 - e essas 51 cadeias corresponde a uma subida, mas era expectável dado o número de convívios familiares alargados e de outra natureza que aconteceram durante o mês do Natal", declarou.

De acordo com os dados mais recentes, o arquipélago da Madeira contabiliza 610 infeções ativas, num total de 1.687 casos confirmados desde 16 de março, sendo que 37 pessoas estão hospitalizadas, quatro delas nos cuidados intensivos. Há também a assinalar 13 óbitos associados à doença.