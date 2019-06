Miguel Duarte pode vir a ser acusado pela justiça italiana de ter dado auxílio ilegal à imigração, por ter ajudado a salvar milhares de migrantes que tentavam atravessar o mar Mediterrâneo em direção à Europa. O estudante português participou em missões de socorro com uma ONG alemã e as suas ações podem condená-lo a 20 anos de prisão.

Desde 2014 que quase 2 milhões de migrantes chegaram à Europa. A maioria veio por mar. Depois de ver o sofrimento destas pessoas, Miguel Duarte decidiu que não podia ficar de braços cruzados enquanto milhares perdiam a vida no Mediterrâneo. Juntou-se então a uma organização não-governamental alemã para ajudar no resgate.

Encontrámos cinco barcos de madeira, que tinham todos entre 200 e 700 pessoas, e encontrámos vários barcos de borracha, cada um com 150 pessoas”, explicou o estudante, em entrevista à TVI.

Rapidamente apercebeu, no entanto, que “a parte mais complicada” é mesmo a impossibilidade de salvar todas as pessoas que lutam para chegar à Europa. “Houve pessoas para as quais, simplesmente, não houve meios suficientes. Nem tempo. Chegámos tarde”, contou.

Ainda assim, conseguiu ajudar a salvar cerca de 14 mil pessoas. Algo que, em Itália, é considerado crime. Para o governo italiano, as pessoas que ajudam a resgatar migrantes são acusadas de conluio com os traficantes humanos.

A nossa motivação era salvar pessoas e isso era feito de forma perfeitamente legal”.

Miguel e os nove colegas foram constituídos arguidos pela justiça italiana, mas ainda não sabem se o caso chega aos tribunais. Contudo, sabem que no pior dos cenários podem ser condenados a 20 anos de prisão e ao pagamento de multas pesadas.

Uma possibilidade que não se figura como improvável, uma vez que, nos últimos meses, se têm registado vários julgamentos deste tipo. Um presidente da Câmara de uma cidade italiana foi sentenciado recentemente por ter ajudado, supostamente de forma ilegal, migrantes a chegarem à Itália.

Há cerca de uma semana foi aprovada, inclusive, uma lei que penaliza ainda mais o auxílio de migrantes que tentem passar o Mediterrâneo.

Não tenho a mais pequena dúvida de que tirar estas pessoas da água é o que está certo. Não tenho a mais pequena dúvida de que qualquer outra pessoa tinha feito o mesmo”.

Como pode ajudar Miguel e outros voluntários

"É preciso a ajuda de todos, para que a solidariedade não se torne num crime”. Este o mote lançado por Miguel e pela associação Humans Before Borders numa campanha de recolha de fundos, que visa ajudar a causa.

Em dez dias, a organização contou com 777 apoiantes e conseguiu recolher 15 mil euros para a causa, de acordo com uma publicação no Facebook.

Pode fazer a sua contribuição em ppl.pt ou saber mais sobre os objetivos do projeto nas páginas do Facebook e do Instagram da organização.