A TVI sabe que o gabinete de Miguel Moreira no Estádio da Luz foi alvo de buscas e a sua caixa de correio eletrónico copiada para ser analisada no âmbito da investigação, a Operação Cartão Vermelho.

Miguel Moreira, administrador da SAD do Benfica, é visado na mesma investigação em que o presidente do clube foi detido, sabe a TVI, precisamente por alegado conluio com Luís Filipe Vieira num esquema que visava comprar, a baixo custo, a dívida que este tinha ao Novo Banco por via da sua empresa Imosteps. Procuraram "proveitos a que sabiam não ter direito", diz o procurador Rosário Teixeira.

Segundo o magistrado, Miguel Moreira, então diretor financeiro da SAD, entre 2018 e 2019, serviu de testa de ferro de Vieira num “esquema ardiloso” que visava ocultar o real beneficiário da compra da dívida a baixo custo: o presidente do Benfica.

Segundo o Ministério Público, Vieira e o filho Tiago queriam adquirir os créditos do Novo Banco sobre a Imosteps para se “libertarem de garantias pessoais”. Como sabiam que, na qualidade de sócios e administradores da Imosteps, não poderiam adquirir esses créditos, porque o fundo de resolução não o permitiria, uma vez que isso seria um perdão ou desconto da dívida, “encontraram pessoas que se dispusessem a conjugar esforços” para implementarem “um esquema adequado à prossecução daquele desígnio”. E, com isso, contaram com a “colaboração” de, entre outros, Miguel Moreira: “conjugaram esforços e agiram concertadamente com vista à obtenção de proveitos económicos, a que sabiam não ter direito”.

Quem acabou por financiar essa operação foi José António dos Santos – comprando por 9 milhões de euros a dívida de 54 milhões. Quanto a Miguel Moreira, chegou no final do ano passado ao cargo de administrador da SAD encarnada, substituindo Nuno Gaioso Ribeiro, outro administrador com ligações pessoais e profissionais a Vieira: foi ele quem reestruturou a dívida da Promovalor, empresa do presidente do Benfica, motivo pelo qual o Ministério Público também lhe fez buscas na operação cartão vermelho.

A TVI contactou Miguel Moreira, através da comunicação do Benfica, tendo obtido a seguinte reação.