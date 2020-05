Foi apanhado o condutor que atropelou um estudante de Medicina, na ciclovia Póvoa do Varzim-Famalicão, e fugiu do local, no passado domingo, sabe a TVI.

O suspeito, de 33 anos, foi identificado pelas câmaras de videovigilância. Não tem carta e seguia num carro roubado no momento do atropelamento e fuga.

Foi identificado pela GNR na quarta-feira e constituído arguido. Confrontado pelos militares, que se deslocaram a sua casa, confessou o crime.

O jovem que ficou ferido com gravidade é estudante de Medicina e ex-jogador do Varzim.

Miguel Peliteiro, de 24 anos, está em coma induzido no Hospital de São João, no Porto.

A vítima foi assistida por um popular.