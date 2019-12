Um soldado residente no Porto está acusado de vários crimes de pornografia de menores. Este militar terá aliciado e chantageado uma jovem de 14 anos e os seus amigos, para que lhe enviassem fotografias nus e em roupa interior.

Para chegar aos jovens, o suspeito utilizava um perfil falso na rede social Instagram, onde se fazia passar por uma mulher. Este homem de 25 anos tem a categoria de praça desde fevereiro de 2016.

Tudo terá começado em 2017, quando o soldado criou um perfil com o nome Cristina 97 Andrade. Aí, utilizava imagens de uma rapariga em roupa interior, que afirmava ser modelo.

Conheceu uma jovem de 14 anos da zona de Setúbal. A rapariga, que estava a pensar seguir uma carreira de modelo, acabou por aceder a enviar fotografias nua e em roupa interior.

O suspeito acabou por criar um outro perfil, com o qual terá ameaçado a vítima. Caso não enviasse mais imagens, as outras fotografias seriam divulgadas. Outros amigos da jovem, com idades entre os 12 e os 16 anos, também terão sido aliciados.

Além dos crimes de pornografia de menores, o militar está acusado de falsidade informática, violação agravada na forma tentada e de devassa da vida privada.