A confirmação chegou através de um comunicado emitido esta sexta-feira pela GNR:

Infelizmente, e porque o vírus não escolhe profissões, idades ou géneros, contamos neste momento com dois militares infetados, três com suspeita de infeção, 57 em quarentena e 77 em avaliação."

A Guarda Nacional Republicana garante que, apesar das infeções confirmadas, tem sensibilizado os operacionais sobre os procedimentos a adotar no caso de contacto com pessoas suspeitas de estarem infetadas, distribuiu mais 28 mil conjuntos de equipamento de proteção individual e criou uma sala de situação que monitoriza 24 horas por dia os militares com sintomas da doença, de maneira a maximizar o nível de operacionalidade da Guarda.

Além disso, e tendo em conta o estado de emergência em vigor em todo o país, a GNR tem ampliando a ação no terreno e reforçado o número de efetivos, que percorrem, em média, 120 mil km por dia, num total de 1 800 patrulhas.

Mais do que o habitual policiamento de proximidade, os militares da GNR têm procurado potenciar as suas capacidades distintivas, características de uma força de segurança de natureza militar, no que diz respeito à segurança e vigilância do território nacional, monitorizando os movimentos e controlando fronteiras, através da afetação diária de 500 militares"

A Guarda tem também reforçado o apoio à população, nomeadamente o suporte à primeira linha da saúde e o apoio à população idosa, sobretudo a que vive sozinha e isolada, para além de prestar auxílio no controlo de portos, fronteiras e participar na garantia da cerca sanitária em Ovar.

Os militares lembram que todos os portugueses são importantes para ultrapassar a crise de saúde que afeta o país, pelo que lançaram um vídeo de sensibilização para que as pessoas se mantenham em casa.